Carro abandonado em bairro residencial de Curitiba escondia dívida alta

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) encontrou, na segunda-feira (10), um Renault Clio abandonado no bairro Portão, em Curitiba. O veículo, coberto de sujeira e folhas, estava com todas as portas abertas, o que chamou a atenção dos moradores.

Conforme o relato dos vizinhos, o automóvel estava abandonado no local há dias. Ao verificar a situação consultar a placa do carro no sistema, os policiais descobriram que o veículo tinha cerca de R$ 120 mil em débitos junto ao Detran/PR.

Diante da irregularidade, o BPTran removeu o Clio e o encaminhou ao pátio do órgão responsável.