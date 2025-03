Contas atrasadas de luz e água? Evento em Curitiba vai negociar dívidas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dia do Consumidor

A Secretaria estadual da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-PR), realizará nesta quarta-feira (12) uma ação conjunta de atendimento e serviços voltados ao consumidor. O evento conta com parceria da Copel, Sanepar, Celepar e Associação Comercial do Paraná (ACP).

A iniciativa faz alusão ao Dia Internacional do Consumidor, comemorado anualmente no dia 15 de março, e ocorrerá na sede do Procon-PR em Curitiba. Durante os períodos da manhã e tarde os consumidores poderão tirar dúvidas, formalizar reclamações e consultar eventuais inclusões no serviço de proteção ao crédito da ACP.

No evento também será possível retirar segundas vias de contas de luz e água e negociar débitos existentes, e todos os demais serviços da Copel e Sanepar, por meio do programa Água em Dia, e orientação para cadastramento nos programas Água Solidária, voltada à população de baixa renda.

“Mais do que um dia de comemoração, o Dia Internacional do Consumidor deve ser uma data de reflexão sobre o quanto ainda temos que avançar para que os direitos dos consumidores sejam cada vez mais respeitados”, ressaltou Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR.

Critérios para participar do programa Água em Dia da Sanepar

Para negociar débitos pendentes e ainda não parcelados, a Sanepar lançou o Programa Água em Dia, pelo qual os clientes podem parcelar os débitos sem juros e multa em até 48 vezes, com entrada de 5% do montante da dívida. Aos clientes cadastrados no Água Solidária, o parcelamento pode ser feito em até 60 vezes.

Para os clientes que já têm algum parcelamento, a renegociação pode ser feita em até 24 vezes com entrada de 20%. Nas duas situações, os clientes devem levar a fatura de água, o documento do imóvel ou contrato de aluguel e os documentos pessoais.

Para ter o benefício da tarifa residencial diferenciada, os clientes precisam apresentar a fatura do imóvel, o carnê do IPTU, documentos pessoais dos moradores do imóvel (como RG, CPF ou certidão de nascimento para os menores de 18 anos), carteira de trabalho e o último contracheque.

Para aposentados, deve ser apresentado o extrato do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do último salário. Caso não possua comprovante de renda, o cliente deve apresentar documento comprobatório de serviços autônomos expedido por associação de moradores ou clubes de serviços, em que conste a renda recebida.

Usuário cadastrado em algum benefício dos governos federal, estadual ou municipal deverá apresentar o último extrato contendo o valor recebido. Os critérios para o cadastramento são as dimensões do imóvel, que não pode ser superior a 70 metros quadrados, e o consumo deve ser de até 10 metros cúbicos mensais ou 2,5 metros cúbicos por residente no imóvel.

Serviço – Ação Conjunta do Dia Internacional do Consumidor

Data: 12 de março, quarta-feira

Horário: das 9h às 16h

Local: Procon-PR – Rua Emiliano Perneta, 47, Centro – Curitiba