Buraco crônico em rua de Curitiba é dor de cabeça constante para moradores; Vídeo!

Um buraco na Rua João Manoel, esquina com a Rua Paula Gomes, no bairro São Francisco, em Curitiba, está levando perigo aos motoristas. O local está sinalizado apenas com uma barreira horizontal desde a abertura do asfalto, há mais de uma semana, mas não é o suficiente.

Por ser uma descida, condutores e pilotos passam embalados e, algumas vezes, quase se envolvem em acidentes. O morador Osvaldo João Krindges Junior explica que uma galeria pluvial passa pela rua, por isso, toda vez que chove forte, uma erosão aparece.

Assista:

Vídeo: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

“Depois da última chuvona, uma viatura da Polícia Militar passou aqui pela rua e quase caiu no buraco. O policial estacionou e sinalizou o buraco. Depois de uma hora, veio uma viatura da Guarda Municipal e sinalizou a noite inteira. Pela manhã, foram embora e deixaram esse aviso da Setran”, contou o morador.

Segundo Osvaldo, com a abertura do asfalto no meio da rua, os motociclistas estão com receio de estacionar. “Eles têm medo do pessoal desviar do buraco e bater nas motos.”

Motociclistas estão evitando estacionar ao lado de cratera. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Buraco em rua movimentada de Curitiba é problema recorrente

Quem passa pela Rua João Manoel também repara nos remendos do asfalto e em rachaduras em toda extensão da quadra. Isso também ocorre devido à galeria pluvial, já que em dias de chuvas fortes, o volume de água aumenta e provoca danos no pavimento.

Rua possui vários remendos no asfalto devido aos constantes buracos que abrem. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Conforme a prefeitura, chuvas acima da média ou aquelas rápidas, mas com muito acumulado, sobrecarregam o sistema de drenagem da cidade, causando erosões no asfalto.

E aí, prefeitura?

A Prefeitura de Curitiba foi procurada para saber quando a manutenção do pavimento será feita. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que está programado para essa terça-feira (11) uma obra emergencial de manutenção na rede pluvial da Rua João Manoel, no cruzamento das ruas Paula Gomes e Inácio Lustosa. Para a execução dos trabalhos o local estará sinalizado e contará com apoio de agentes da Setran.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉