Novo estudo diminui corte polêmico de árvores em avenida de Curitiba

Um novo traçado de pistas da Avenida Arthur Bernardes, em Curitiba, promete diminuir o número de árvores que serão cortadas O assunto é polêmico. Desde o ano passado, moradores dos bairros Portão, Seminário, Vila Izabel e Santa Quitéria demonstram preocupação com os impactos ambientais da obra do Novo Inter 2 e com o planejamento desses cortes.

De acordo com a prefeitura, das 1.534 árvores contabilizadas pelo inventário atualizado durante os novos estudos, 103 serão cortadas. No início do ano, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) começou a avaliar o projeto. Para evitar cortes de árvores de grande porte e manter a permeabilidade do solo, as vias serão deslocadas para a margem direita da pista, com previsão de atingimento de imóveis e desapropriação.

Conforme a prefeitura, dessa forma, o ônibus terá uma faixa exclusiva pela direita, sem ficar preso no congestionamento. Sobre a nova estação de integração do Santa Quitéria, a solução foi manter a estação no ponto original, com alterações arquitetônicas que reduziram a área de impermeabilidade, “ainda que sejam necessários os transplantes de mudas de árvores já plantadas no local”.

Segundo o Ippuc, outra solução para ampliar os benefícios ambientais na Avenida Arthur Bernardes foi o novo desenho orgânico das pistas de caminhada e ciclovias compartilhadas no interior do Eixo de Animação, que será nomeado como Parque Linear. “Em vez de novos equipamentos de lazer e esporte, será instalado paisagismo com soluções baseadas na natureza, usando jardins de chuva que ampliam a permeabilidade do solo e favorecem a biodiversidade local”, disse a prefeitura.

“Teremos um ganho relevante também na compensação da taxa de impermeabilização, que foi reduzida pela metade com o novo traçado, e será compensada em dobro, pelo paisagismo específico para ampliar a infiltração da água”, explica a presidente do Ippuc, Ana Jayme.

O maior ajuste do projeto fica entre a Avenida Iguaçu e a Rótula dos Anjos, com manutenção de quatro faixas, sendo uma exclusiva para ônibus.

Estudos de obras na Arthur Bernardes foram retomados

As alterações foram elaboradas pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e Ippuc. Segundo a prefeitura, para chegar no melhor resultado, técnicos retomaram estudos de correção geométrica das vias, métodos construtivos, fluxo de trânsito e topografia, considerando também a vida útil da obra.

+ Leia mais Centro de Curitiba ganha novo módulo da Guarda Municipal

Projeto Novo Inter 2

O projeto do Novo Inter 2 prevê obras em 28 bairros, mais de 40 quilômetros de pavimento e faixas exclusivas e/ou preferenciais para o transporte coletivo. A proposta quer melhorar o itinerário das linhas Inter II e Interbairros II, com obras que incluem terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, paisagismo, ciclovias, faixas exclusivas para o transporte coletivo e a distribuição de fibra óptica. O projeto prevê investimentos de US$ 133 milhões, entre financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e contrapartidas do município.