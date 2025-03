Centro de Curitiba ganha novo módulo da Guarda Municipal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Praça Oswaldo Cruz, no coração de Curitiba, ganhou um reforço significativo em segurança neste sábado (08). O prefeito Eduardo Pimentel inaugurou o novo módulo da Guarda Municipal (GM), que funcionará 24 horas por dia. O espaço, anteriormente pertencente à Polícia Militar, passou por uma reforma completa e agora se torna um ponto estratégico para a proteção dos curitibanos.

“Vocês fazem a diferença na nossa cidade. Vamos equipá-la e fortalecer a carreira dos servidores. Este módulo representa o cuidado que a cidade tem e ele faz parte do cuidado que temos com o Centro”, destacou Pimentel durante a cerimônia de inauguração, acompanhado do vice-prefeito Paulo Martins.

Novidade feminina no comando

Uma das novidades anunciadas é que o módulo será liderado pela supervisora Lourdes Góes, reforçando a presença feminina em cargos de liderança na segurança pública. A escolha coincide com as celebrações do Dia Internacional da Mulher, tema que permeou o evento.

O arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, presente na inauguração, ressaltou a importância da mulher na sociedade. “Os ambientes onde as mulheres se sentem respeitadas e aceitas são menos violentos, elas ficam mais protegidas, a violência perde força, temos menos eco”, reforçou.

Estrutura moderna e parceria com Conseg

O novo módulo, com 103 m², passou por uma reforma completa. Agora conta com banheiros renovados, copa, vestiário e três salas multifuncionais. Uma delas será dedicada ao plantão, equipada com tecnologia de ponta, incluindo computadores e estações para as câmeras corporais dos agentes.

Rafael Ferreira Vianna, secretário de Defesa Social e Trânsito, enfatizou o papel da unidade: “Que esse módulo seja um lugar de proteção, sempre dentro do que estabelece a lei”.

A reforma foi possível graças à parceria entre a Prefeitura, o Shopping Curitiba e o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Batel. Esta colaboração demonstra o engajamento da comunidade local com a segurança pública.