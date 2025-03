Chafariz ajuda a aliviar calorão e diverte criançada em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesse calorão, as crianças só pensam em brincar com água. Mas nem sempre é possível encher uma piscina em casa ou ir à praia e parques aquáticos. Por isso, uma alternativa é o chafariz interativo na entrada do Parque Viva Barigui.

Com um piso aderente para prevenir escorregões, qualquer pessoa pode acionar os jatos de água. Além de um ponto de diversão, ele também se torna um alívio nos dias mais quentes para crianças e adultos. É diversão garantida para toda a família.

Além do chafariz, o parque disponibiliza equipamentos de ginástica, playground, parque pet, quadra poliesportiva, bicicletários, ciclovias, mirante e espelhos d’águas com fontes iluminadas.

O chafariz fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, no bairro Mossunguê. Ele fica aberto das 10h às 22h.