‘Times Square’ de Curitiba: projeto está em fase final de aprovação

Curitiba está prestes a ganhar uma nova atração no Centro a transformação da Rua Marechal Deodoro em uma versão local da famosa Times Square de Nova York. O projeto, que está em fase final de aprovação na Câmara Municipal, promete transformar a paisagem urbana e impulsionar a economia local.

A iniciativa permitirá que empresas de mídia exterior instalem painéis digitais nas fachadas e laterais dos edifícios ao longo de um trecho de 592 metros da Marechal Deodoro, entre a Travessa da Lapa e a Rua Desembargador Westphalen. Com capacidade para abrigar até 20 mil m² de espaço publicitário, o projeto visa estimular a geração de empregos, renda e turismo na região.

Além de criar um novo ponto turístico, a proposta tem como objetivo consolidar Curitiba como um polo nacional para o lançamento de grandes campanhas publicitárias. A cidade já é reconhecida como a capital mais digital do país em mídia Out of Home (OOH), e esse projeto reforçará ainda mais essa posição de destaque.

Empresas locais do setor de mídia exterior também devem se beneficiar com a iniciativa. A Midialand, por exemplo, uma empresa curitibana de OOH, já instalou mais de 20 estruturas digitais no último ano e planeja expandir com pelo menos mais 40 em 2025.

Para garantir que a novidade esteja em conformidade com as normas municipais, o Decreto Municipal 1.871/2024 estabelece parâmetros, condições e regras para a instalação e operação dos novos painéis. A legislação também determina que as empresas deverão reservar uma hora diária para a veiculação de conteúdo de utilidade pública, dividida em inserções de no máximo 30 segundos.