Rua fechada no Centro de Curitiba terá shows gratuitos no domingo

A partir deste domingo (09) a Rua Emiliano Perneta, no Centro de Curitiba, será fechada para eventos culturais e de lazer. Para marcar o primeiro fim de semana do projeto Domingo no Centro, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) divulgou uma programação musical com shows gratuitos.

“No primeiro domingo a gente abre com a banda querida da cidade, a Banda Lyra, que vai fazer uma apresentação extremamente alegre e feliz. Depois tem viola brasileira, samba e choro para encerrar o dia”, destacou o diretor de Ação Cultural da Fundação, João Luiz Fiani.

Com um palco montado na Praça Zacarias, o público poderá assistir a apresentações de diferentes estilos musicais e participar de uma oficina de modelagem voltada para crianças.

Programação cultural na Rua Emiliano Perneta, no Centro de Curitiba

Banda Lyra – 10h

Abrindo a programação musical, a Banda Lyra Curitibana vai animar o público com um repertório eclético, do erudito ao samba, passando por trilhas sonoras, mambos e marchinhas. Fundada em 1982, a banda é presença marcante nos eventos oficiais da cidade e conta com 28 músicos talentosos que garantem granes performances.

João Triska e Banda – 11h10

O premiado cantor e compositor João Triska leva ao palco um show dedicado à viola caipira, apresentando clássicos da música brasileira. O repertório inclui sucessos de Almir Sater, Renato Teixeira, Zeca Baleiro, Belarmino e Gabriela, Alceu Valença, Pena Branca e Xavantinho, além de releituras que unem a tradição à modernidade. Acompanhado de Diego Kowalski (acordeom, teclados e voz) e Lucas Abreu (percussão e voz), Triska é um dos grandes violeiros da cidade atualmente.

Oficina Esculpindo Curitiba – 11h30 às 13h

Enquanto a música toma conta do palco, crianças de 5 a 12 anos terão a oportunidade de soltar a criatividade na oficina Esculpindo Curitiba. Dividida em três sessões de 30 minutos, a atividade vai apresenta os pequenos ao universo da modelagem escultórica, usando cerâmica fria. Além de aprender técnicas básicas da escultura, os participantes conhecerão mais sobre o Memorial Paranista e sua importância para a cultura local.

As Brejeiras – 13h

O samba feminino ganha destaque com o grupo As Brejeiras, formado por Beatriz Schneider (violão sete cordas), Gisele Fontoura (cavaquinho e voz), Jô Nunes (voz e percussão) e Mariana Zibáh (flauta transversal, voz e percussão). O quarteto se destaca pela pesquisa e interpretação da música popular brasileira, com um olhar especial para o samba, choro e ritmos nordestinos. Além de celebrar grandes nomes do gênero, elas também reforçam a presença feminina no universo das rodas de samba.

É no Choro que eu vou – 14h

Encerrando a programação, a flautista Marcela Zanette e seu grupo É no Choro que eu Vou levam para o Domingo no Centro a tradição e a elegância do choro, um dos gêneros mais autênticos da música brasileira. No palco da Praça Zacarias, os instrumentistas apresentarão um repertório de clássicos do choro, homenageando grandes mestres. A formação conta com Clayton Rodrigues (flautas e sax), Marcela Zanette (flauta), Jonas Lopes (bandolim), Rodrigo Milek (clarinete), Lucas Miranda (cavaquinho), Lucas Melo (violão), Luis Rolim (percussão) e João Luis Rodrigues (percussão).