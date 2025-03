Curitiba fecha rua no Centro para diversão e cultura aos domingos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba, a capital paranaense que completa 332 anos, está prestes a ganhar uma nova atração aos domingos que promete agitar o coração da cidade. A partir deste domingo (09), o programa “Domingo no Centro” transformará a Rua Emiliano Perneta em um verdadeiro point de diversão e cultura para todas as idades.

Com o trecho entre a Praça Zacarias e a Rua Visconde de Nácar fechado para carros, os curitibanos terão a oportunidade de desfrutar de uma série de atividades gratuitas. O evento, que se repetirá nos próximos domingos de março (16, 23 e 30), das 9h às 15h, faz parte da iniciativa “Curitiba de Volta ao Centro”.

O prefeito Eduardo Pimentel destaca a importância da ação: “Vamos oferecer atrações para que todos possam aproveitar a nossa cidade e viver o Centro de Curitiba. Lembrando ainda que aos domingos temos a meia tarifa de ônibus a R$ 3, incentivando ainda mais a ocupação dos espaços públicos”.

O “Domingo no Centro” é resultado de um esforço conjunto de várias secretarias municipais. Marcelo Fachinello, secretário do Governo Municipal, adianta algumas das atrações. “As crianças poderão se inscrever em oficinas e se divertir com os equipamentos de esporte e lazer e os brinquedos adaptados. Teremos foodtrucks, feira de artesanato, distribuição de mudas de árvores, serviços relacionados ao cartão-transporte, dentre outras coisas”.

Na Praça Zacarias, um palco será montado com programação cultural, incluindo apresentações da Família Folhas. Além disso, os visitantes poderão aproveitar:

– Ônibus da Urbs para atendimento ao cidadão

– Lojinha #CuritibaSuaLinda com lembranças da cidade

– Espaço interativo do Meio Ambiente com oficina de composteira

– Feiras de artesanato e gastronomia

– Exposição de carros antigos e raros

– Equipamentos inclusivos e brinquedos para crianças

– Serviços de conscientização sobre saúde e diversidade

Para garantir a segurança e o bom andamento do evento, algumas ruas do entorno serão bloqueadas das 5h às 20h no domingo. Os trechos afetados incluem partes das ruas Marechal Deodoro, Pedro Ivo, Senador Alencar Guimarães e Travessa Jesuíno Marcondes.

A programação de domingo (09) inclui apresentações da Banda Lyra, Família Folhas, grupo de samba As Brejeiras, além de uma oficina de mini-escultor.