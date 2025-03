Super brinquedo inflável é atração em aniversário de cidade da Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, comemora 33 anos. Um dos mais novos municípios do Paraná, a cidade preparou uma série de atividades e atrações para os moradores e seus familiares, inclusive uma que foi sucesso em 2024. O Circuito Inflável com 120 metros de percurso será montado no Parque das Águas e promete divertir crianças e adultos. A idade mínima é de 5 anos.

A abertura será no dia 24 de março e s super estrutura segue montada até o dia 6 de abril. Os horários de segunda a sexta são das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados e domingos das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

+ Leia mais: Gessinger em Curitiba: show extra tenta atender alta procura por ingressos

Com o objetivo de proporcionar uma experiência melhor para os participantes, o circuito não é cronometrado, para que todos possam aproveitar o percurso da forma que preferirem. Mas, quem quiser testar os seus limites pode marcar o tempo e tentar terminar o mais rápido possível. São 16 atrações com a supervisão de monitores.

O Parque das Águas fica na Rod. João Leopoldo Jacomel, esquina com a Estrada Ecológica.