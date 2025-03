Gessinger em Curitiba: show extra tenta atender alta procura por ingressos

Devido à alta procura por ingressos, o músico gaúcho Humberto Gessinger fará um show extra da turnê comemorativa pelos 20 anos do álbum Acústico MTV Engenheiros do Hawaii, em Curitiba, dia 4 de maio (domingo), no Teatro Guaíra. Com as duas primeiras apresentações (dias 2 e 3 de maio) praticamente lotadas, uma nova data foi aberta para atender aos apaixonados fãs curitibanos. Os ingressos estão à venda ao preço inicial de R$ 90.

O eterno líder dos Engenheiros se apresenta em Curitiba praticamente todos os anos e as apresentações são famosas por lotarem os espaços onde acontecem os shows. Para a turnê Acústico MTV a previsão já era de alto interesse dos fãs, por isso foram reservadas duas datas (fato raro). O interesse em assistir às releituras de alguns clássicos da banda 20 anos depois foi maior do que o esperado.

Oficialmente em carreira solo desde 2008, quando parou de se apresentar como Engenheiros, Gessinger tem investido em projetos mais autorais e também em parcerias com diversos músicos, de várias personalidades. Entre os projetos desenvolvidos são os shows que comemoram álbuns históricos da banda gaúcha. No ano passado, no mesmo Guairão, os fãs puderam relembrar o disco Tchau Radar, que comemorou 25 anos em 2024.

Gravado em 20 de agosto de 2004, o Acústico MTV Engenheiros do Hawaii foi um dos mais esperados álbuns produzidos pelo canal de televisão, já que a banda gaúcha foi uma das mais importantes do Brasil desde os anos 1980. Entre as faixas, regravações de clássicos com novos e refinados arranjos, duetos inéditos (cantou a música “Pose” ao lado da filha, Clara Gessinger) e encontros históricos, como na música “Depois de Nós”, cantada ao lado do baterista e também ex-engenheiros Carlos Maltz.

Os ingressos para as três apresentações seguem à venda. São poucos bilhetes para o show de sexta (2/5) e sábado (3/5), mas para o show extra de domingo (4/5) ainda existem várias oportunidades, inclusive nas primeiras filas.