The Offspring em Curitiba neste domingo: ainda há ingressos

Curitiba se prepara para uma dose maciça de rock neste domingo (09) na Pedreira Paulo Leminski, o maior palco fixo a céu aberto da América Latina. O evento promete agitar a capital paranaense com uma lineup de peso, encabeçada pela lendária banda The Offspring.

Além do grupo californiano, o público poderá curtir apresentações de Rise Against, Sublime, The Damned, Amyl & the Sniffers e The Warning. Ainda há chance de garantir presença: os últimos ingressos estão disponíveis a partir de R$ 345, com pista única.

+ Leia mais Curitiba fecha rua no Centro para diversão e cultura aos domingos

A Pedreira não para por aí

Nos próximos meses, o espaço continuará fervilhando com atrações para todos os gostos. O calendário inclui nomes como Alanis Morissette (30 de março), a dupla sertaneja Henrique e Juliano (12 de abril), o reggae do Natiruts (26 de abril), o Warung Day Festival (03 de maio) e o Festival Coolritiba (17 de maio).

Essa diversidade reafirma a Pedreira Paulo Leminski como um local verdadeiramente eclético, capaz de atender a variados estilos musicais e culturais. O espaço, que mescla estrutura para grandes shows com a energia da natureza, já recebeu artistas de renome como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Rita Lee, Titãs, David Bowie, Iron Maiden, Guns ‘n’ Roses, Paul McCartney, Bon Jovi, AC/DC e Black Eyed Peas.

Dicas para curtir com conforto e segurança

Para quem já garantiu presença, é hora de se preparar para aproveitar ao máximo. Considerando as chuvas intensas de verão e os dias de calor que têm marcado fevereiro, fique atento à previsão do tempo. Não esqueça o kit básico: protetor solar e uma boa capa de chuva. Para completar o visual, aposte em tênis e roupas confortáveis.

Serviço

The Offspring em Curitiba

Data: 9 de março

Horário: A partir das 10h

Ingressos: Pista Única – disponíveis a partir de R$ 345,00 pelo eventim.com

Local: Pedreira Paulo Leminski – Rua João Gava, 970 – Pilarzinho