Meia de Curita 2025 altera trânsito e linhas de ônibus em Curitiba

Neste domingo, 9 de março, as ruas de Curitiba serão palco da “Meia de Curita 2025”. A corrida, que conta com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, promete reunir cerca de 7 mil participantes, trazendo consigo algumas alterações importantes no trânsito e nos ônibus da cidade.

A largada está marcada para as 6h da manhã, na Praça Nossa Senhora de Salete, localizada na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Os atletas compartilharão as vias com os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda, exceto no momento da largada, quando haverá bloqueio total. A Superintendência de Trânsito (Setran) e monitores do evento estarão a postos para garantir a segurança e organização do tráfego.

Qual será o trajeto?

Os participantes da corrida passarão pelo seguinte trajeto de ruas e avenidas:

Cândido de Abreu

Paula Gomes

Mateus Leme

Mário de Barros

Campos Sales

Lysimaco Ferreira da Costa

Cândido de Abreu (marginal)

Comendador Fontana

Nicolau Maeder

Mauá

Amâncio Moro

Ubaldino do Amaral

Prefeito Omar Sabbag

Engenheiros Rebouças

Iapó

Chile

Conselheiro Laurindo

Engenheiros Rebouças (contramão)

Comendador Franco

Dário Lopes dos Santos (contramão e retorno)

Hildebrando de Araújo

Engenheiro Leão Sounis

Prefeito Omar Sabbag

Ubaldino do Amaral

Sete de Abril, Alberto Boliguer

Augusto Severo

Augusto Stresser (contramão)

Nicolau Maeder (contramão)

Comendador Fontana (contramão)

Cândido de Abreu (marginal)

Senador Xavier da Silva

Mateus Leme

Aristides Teixeira

Cândido de Abreu, até a chegada na Praça Nossa Senhora de Salete.

Confira alterações no trânsito e linhas de ônibus para a realização da Meia de Curita 2025. Foto: Daniel Castellano/SMCS (arquivo)

Motorista, se puder, evite a região!

O percurso da corrida abrangerá diversas ruas e avenidas importantes da cidade e é importante ressaltar que em alguns trechos os corredores utilizarão a contramão. exigindo atenção redobrada de motoristas e atletas.

Quem puder, deve evitar a região e utilizar rotas alternativas.

Linhas de ônibus terão alterações

Quarenta e sete linhas de ônibus terão desvios para a realização da meia maratona “Meia de Curita 2025” neste domingo (9/3), das 5h às 12h, interferindo em várias vias utilizadas pelo transporte coletivo nos bairros Centro Cívico, Alto da XV e Jardim Botânico. Mais informações no site da URBS