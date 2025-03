Acesso ao Ferry Boat em Guaratuba vai sofrer mudanças

A Rua Marechal Hermes (PR-807), importante via de acesso ao Ferry Boat de Guaratuba, vai passar por intervenções na próxima terça-feira (11). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou que o trecho operará em sistema pare-e-siga das 10h às 17h.

A medida se deve a uma obra de grande porte realizada pela Copel Distribuição S.A., que fará a substituição de postes e cabos da rede elétrica local. Segundo a companhia, o serviço mobilizará uma equipe com mais de 80 profissionais e diversos caminhões.

+ Leia mais Super brinquedo inflável é atração em aniversário de cidade da Grande Curitiba

Para garantir a segurança de todos durante as intervenções, o local contará com sinalização provisória e acompanhamento do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O DER/PR reforça o pedido de atenção aos motoristas que precisarem trafegar pela Rua Marechal Hermes no dia da obra. É fundamental seguir com cautela e ficar atento às orientações no local para evitar transtornos e garantir a segurança de trabalhadores e usuários da via.

Fique ligado nessa mudança temporária e programe-se. A operação pare-e-siga pode causar lentidão no trânsito, então considere sair com antecedência se precisar utilizar a rota do Ferry Boat de Guaratuba na próxima terça-feira.