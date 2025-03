Estações-tubo de Curitiba terão interdições para obras a partir desta segunda-feira

A Urbanização de Curitiba (Urbs) iniciará nesta segunda-feira (09) um projeto de revitalização das estações-tubo da capital, que contemplará reformas em 69 estações-tubo até outubro de 2025. O projeto é dividido em lotes, com o primeiro abrangendo dez unidades e com recurso de R$ 891,6 mil.

As estações-tubo Osternack e Centro Médico, ambas no sentido Sítio Cercado, no Bairro Novo, dão início à programação nesta segunda com o começo da troca de estrutura metálica e troca do piso naval, borrachas do piso, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade.

Por conta disso, a estação Osternack sentido Terminal Sítio Cercado será bloqueada parcialmente e os usuários poderão fazer o embarque e desembarque na estação na parte que ficará operacional. O bloqueio vai até 9 de abril.

Estação-tubo de Curitiba será desativada para reforma

Já a estação Centro Médico será desativada totalmente a partir desta segunda até o dia 22 de março. Os usuários que usam essa estação devem utilizar a estação-tubo Bairro Novo ou os alimentadores da região que são : 548 Osternack / S Cercado, 542 Bairro Novo B, 553 Moradias Parque Iguaçu, 552 Sambaqui, 528 Boqueirão / Pinheirinho.

Esse novo pacote de reformas será somado às 203 estações-tubo que foram revitalizadas de 2022 a 2024.

Até outubro, 69 estações-tubo de Curitiba terão bloqueios parciais ou totais

No período de obras, os passageiros precisam ficar atentos porque as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários serão avisados por meio de cartazes e de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas próprias estações-tubo.

+ Leia mais Homem fica preso em roda de ônibus na Grande Curitiba

As dez primeiras estações-tubo serão reformadas até o fim de julho de 2025. A programação prevê também, com início em março e abril, as reformas das estações-tubo Vila São Pedro, sentido Bairro Novo (de 24/3 a 5/4) e Bento Viana sentido Terminal Santa Cândida (de 7/4 a 3/5).