Homem fica preso em roda de ônibus na Grande Curitiba

Um mecânico ficou preso sob a roda de um ônibus enquanto realizava um conserto na tarde desta quinta-feira (07), em Colombo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 14h30, no bairro Mauá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, um homem, estava consciente no momento do resgate. Apesar do susto, o mecânico sofreu apenas um trauma na região lombar.

O acidente mobilizou diversas equipes de emergência. Foram deslocados para o local quatro viaturas dos Bombeiros. O Capitão Picolotto, Chefe de Operações do Corpo de Bombeiros, foi o responsável por fornecer as informações sobre o ocorrido.