Estrada da Graciosa será interditada na próxima semana

A Estrada da Graciosa (PR-410), importante via que liga a capital ao litoral paranaense, passará por interdições temporárias nos próximos dias. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou que a rodovia será bloqueada para serviços de sinalização horizontal.

As interdições ocorrerão nos dias 11, 12 e 13 de março, sempre no período das 7h às 11h. O trecho afetado compreende do km 8 ao km 16, onde será realizada a pintura de linhas no eixo e bordo da pista.

O DER/PR ressalta que o serviço exige equipamentos específicos devido às características peculiares da Graciosa, como pista estreita e curvas acentuadas. Além disso, o tempo de secagem da tinta é maior nesse tipo de pavimento poliédrico.

Caso os trabalhos não sejam concluídos até dia 13 de março, novas datas poderão ser agendadas. O departamento se compromete a divulgar um novo aviso caso seja necessário estender as operações.

Essas melhorias fazem parte do Programa de Segurança Viária (Proseg), que visa ampliar as condições de segurança nas rodovias paranaenses. O objetivo é reduzir o número de acidentes, especialmente no período noturno, por meio de dispositivos e soluções que auxiliem os motoristas.

Programação de bloqueios na Graciosa:

11/03/25 – das 07h até as 11h

12/03/25 – das 07h até as 11h

13/03/25 – das 07h até as 11h

Motoristas que utilizam a Estrada da Graciosa devem ficar atentos a essas interdições e planejar rotas alternativas, se necessário. As melhorias na sinalização prometem tornar a viagem mais segura para todos os usuários dessa importante via turística do Paraná.