Motorista bêbado atropela e mata criança na Região Metropolitana de Curitiba

A morte de um menino de sete anos em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba (RMC), está sendo investigada pela polícia. Na noite de sábado (08), João Vitor estava brincando na calçada de uma casa na Avenida Condor, no bairro Gralha Azul, quando foi atingido por um carro. O veículo só parou após bater em um comércio.

O menino foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do automóvel estava alcoolizado e foi preso em flagrante, após receber atendimento médico. O teste do bafômetro apontou 0,51 mg/L ingestão de álcool no sangue – 1175% acima do limite permitido de 0,04 mg/L.

Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o motorista tentou ultrapassar um carro que acessava uma rua à esquerda. Depois de bater no veículo, ele perdeu o controle da direção e atropelou João Vitor, que brincava em frente a um comércio.

Para a TV Fazenda, o condutor afirmou ter bebido durante à tarde, mas disse que foi fechado por outro veículo. “Eu fui podar pela esquerda e ele me fechou. Eu tomei um pouquinho de álcool de tarde. E na hora que eu bati, o povo ficou bravo, me deram pedradas.”

A Polícia Civil investiga o caso. O inquérito tem 30 dias para ser concluído. Por meio de nota, a polícia informou que condutor foi autuado em flagrante por homicídio doloso, com causa de aumento de pena pelo fato da vítima ter menos de 14 anos.