Homem é resgatado de helicóptero no Anhangava após queda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 49 anos foi resgatado de helicóptero no Morro do Anhangava, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, neste sábado (08).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 8h. O montanhista caiu em uma escalada na Via Sai de Baixo – que leva ao morro – e teve uma fratura exposta no tornozelo.

+ Leia mais Homem fica preso em roda de ônibus na Grande Curitiba

Ele foi levado ao Hospital Cajuru, na capital paranaense. Para o resgate, a equipe médica do BPMOA fez rapel de aeronave, quando uma corda é fixada no helicóptero permitindo a descida no local exato da ocorrência.