Linhas de ônibus da Grande Curitiba vão ter nova integração temporal; veja quais

A partir de quarta-feira (12), moradores da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) vão se beneficiar com uma nova integração temporal no transporte coletivo. Os usuários de ônibus que saem de Piraquara e vão aos terminais Central e São Roque poderão acessar as linhas I20-Colombo/São José e B41-Maracanã/Capão da Imbuia sem pagar uma nova passagem.

O ponto de integração será em Pinhais, no encontro da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel com a Avenida Maringá. Com a nova integração temporal, os usuários não vão precisar pagar uma nova tarifa ao fazer a conexão entre as linhas, desde que usem o Cartão Metrocard dentro de 2h30, da primeira para a segunda linha.

Na volta, a integração temporal de ônibus vai beneficiar os passageiros das linhas dos terminais Guaraituba e Maracanã, permitindo a conexão com as linhas D01-Piraquara/Santos Andrade (via T. São Roque) e D02- T. São Roque/Santos Andrade, também em Pinhais.

“A medida visa otimizar os deslocamentos e garantir mais eficiência na conexão entre os municípios. Essa nova integração está alinhada com as diretrizes de modernização do transporte e melhorias na infraestrutura de mobilidade urbana”, afirma o diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), Gilson Santos.

Como funciona a integração temporal de ônibus?

A integração temporal de ônibus do transporte coletivo acontece pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Por isso, só é possível quando o pagamento é realizado utilizando o cartão transporte Metrocard.

A partir do pagamento da primeira tarifa, o usuário tem o prazo de 2h30 para embarcar em uma segunda linha sem cobrança adicional. A Amep reforça que a integração não é válida para a mesma linha em que o usuário fez a primeira viagem e vale apenas para integração entre linhas metropolitanas.