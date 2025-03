Curitiba sedia evento sobre nova lei de saúde mental no trabalho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo dia 14 de março, o Hotel Bourbon será palco de um encontro que promete esclarecer os desafios impostos pela atualização da NR-01, norma que entrará em vigor em maio de 2025 e revolucionará a abordagem da saúde mental no ambiente de trabalho.

Organizado pela Abagge Advogados Associados em parceria com a Gattaz Health, o evento gratuito reunirá especialistas renomados para discutir as novas exigências legais que tornarão obrigatória a inclusão de fatores psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Esta mudança significativa demandará uma reformulação nas estratégias empresariais para garantir o bem-estar dos colaboradores.

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se nomes de peso como Luiz Antonio Abagge, sócio-fundador da Abagge Advogados, o Prof. Dr. Wagner Gattaz, chairman da Gattaz Health, e a psicóloga especialista em trabalho Miryam Mazieiro. O evento também contará com a participação de autoridades jurídicas e trabalhistas, incluindo o Desembargador Célio Horst Waldraff, presidente do TRT-PR, e o Dr. Alberto Emiliano Neto, procurador-chefe do MPT-PR.

Os participantes terão a oportunidade de compreender em profundidade as implicações da nova norma e como adaptar suas práticas à nova realidade do mercado. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, o evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Gattaz Health.

Empresários, profissionais de RH e gestores interessados em se antecipar às mudanças regulatórias não podem perder esta oportunidade única de atualização e networking. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do link disponibilizado pelos organizadores.

O evento promete ser um divisor de águas na forma como as empresas abordarão a saúde mental de seus colaboradores, alinhando-se às melhores práticas internacionais e preparando o mercado local para os desafios futuros.

Serviço:

Data: 14 de março

Horário: 9h às 12h

Local: Hotel Bourbon Curitiba

Transmissão: YouTube da Gattaz Health

Inscrições neste link