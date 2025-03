Ruas bloqueadas e Fórmula 1 dando cavalo de pau em Curitiba; Quando?

A Superintendência de Trânsito (Setran) realiza bloqueios na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, desde este domingo (9/3), devido à montagem da estrutura de um dos maiores eventos de automobilismo do mundo, o Red Bull Showrun, que acontecerá em Curitiba no dia 15 de março. A montagem será feita em etapas, com bloqueios parciais e totais.

A partir das 00h30 desta segunda-feira (10/3) até 00h30 de quarta-feira (12/3), uma faixa de circulação nos dois sentidos da via central da Avenida Cândido de Abreu, entre as ruas Inácio Lustosa e Ernâni Santiago de Oliveira, está bloqueada. Os cruzamentos e a via marginal continuam liberados.

Na quarta-feira (12/3), às 00h30, até 00h30 de quinta-feira (13/3), as pistas centrais da Avenida Cândido de Abreu terão bloqueio total entre as ruas Inácio Lustosa e Ernâni Santiago de Oliveira. Apenas a via marginal e os cruzamentos estarão liberados para o tráfego.

Na quinta-feira (13/3), às 00h30, até às 20h30 de sexta-feira (14/3), o bloqueio das pistas centrais da Avenida Cândido de Abreu será total, incluindo os cruzamentos, com exceção dos cruzamentos com as ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Barão de Antonina, e da via marginal, que permanecerão liberados para o tráfego.

A partir das 21h de sexta-feira (14/3) até às 1h30 de domingo (16/3), dia posterior ao evento, haverá bloqueio total da avenida entre a Rua Inácio Lustosa e a rotatória do Largo da China, afetando tanto as pistas centrais quanto as marginais e cruzamentos. Além disso, haverá bloqueio total nas seguintes vias de acesso:

Rua Barão de Antonina (entre as ruas Mateus Leme e Heitor Stockler de França);

Rua Senador Xavier da Silva (entre a Mateus Leme e a Cândido de Abreu);

Rua Heitor Stockler de França (entre a Ary Camargo Queiroz e a Cândido de Abreu);

Rua Euclides Bandeira (entre a Cândido de Abreu e a Rua Aristides Teixeira);

Ruas Aristides Teixeira e Dr. Roberto Barroso (entre a Cândido de Abreu e a Rua João Papa XXIII);

Rua Lysimaco Ferreira da Costa (entre a Rua João Papa XXIII e a Avenida Alvaro Ramos);

Rua Ernâni Santiago de Oliveira (entre a Rua João Papa XXIII e a Avenida Alvaro Ramos).

Rotatórias

O trânsito entre as rotatórias do Largo da China e da Prefeitura será bloqueado na sexta-feira (14/3), às 20h30, com liberação prevista para às 5h de segunda-feira (17/3). A circulação na rotatória da Prefeitura de Curitiba seguirá sem interrupções até o dia 14/3, quando será bloqueada às 20h30, com liberação prevista para às 5h de segunda-feira (17/3).

Liberação do tráfego

O trânsito será liberado gradualmente a partir das 1h30 de domingo (16/3), com a reabertura dos cruzamentos. A desmontagem da estrutura tem início previsto para segunda-feira (17/3) e poderá se estender até terça-feira (18/3). Agentes da Setran estarão no local para orientar os motoristas. Quem puder, evite a região dos bloqueios e utilize rotas alternativas.

Linha Turismo

Com a montagem, a linha 979 – Turismo realizará desvio de itinerário pela Tv. Pres. Faria, Av. João Gualberto, ruas Mauá, Nicolau Maeder, Augusto Severo, Alberto Folloni e Dep. Mário de Barros, sentido Bosque do Papa, no período das 8h30 do dia 9/3 até às 21h do dia 16/3. Mais informações aqui.