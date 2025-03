Obra causa falta de água em bairro de Curitiba nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obras de interligações de rede em Curitiba vão deixar milhares de moradores sem água nesta quinta-feira (13). Segundo a Sanepar, a obra ocorre no bairro Uberaba.

Segundo a companhia de saneamento os serviços começam às 8h e podem afetar parcialmente a distribuição de água no bairro de Curitiba ao longo do dia. A normalização será gradativa e o abastecimento deve estar regularizado por volta das 22 horas.

A Sanepar recomenda que a população evite desperdícios de água e que a água tratada seja utilizada para alimentação e higiene.

É importante que cada imóvel tenha uma caixa-d’água com capacidade para armazenar pelo menos 500 litros, conforme a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com um reservatório domiciliar adequado às necessidades de uso, o imóvel permanece abastecido por no mínimo 24 horas quando existe alguma interrupção na rede pública de água.

Ficou sem água? RECLAME!

O atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é importante ter em mãos a conta de água ou o número de matrícula do imóvel.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

