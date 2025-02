Evento inédito, Red Bull Showrun tem nova data em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos maiores eventos de automobilismo do mundo, o Red Bull Showrun tem uma nova data para acontecer em Curitiba. O espetáculo gratuito que estava previsto para o dia 16 de março, foi antecipado para 15 de março, um sábado, a partir das 14 horas. O evento será na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. A mudança de data foi necessária por conta da agenda dos atletas.

A programação do Red Bull Showrun contará com a presença de grandes nomes do automobilismo e de outras modalidades radicais. Um dos destaques será a exibição do lendário carro de Fórmula 1 RB7, pilotado por Patrick Friesacher, ex-piloto da categoria e representante da Oracle Red Bull Racing.

O evento ainda terá apresentações de Bruno Crivilin, multicampeão brasileiro de Enduro; Lucas Moraes, primeiro brasileiro no top 3 do Rally Dakar; Aaron Colton, especialista em acrobacias com motocicletas; e Letícia Bufoni, hexacampeã mundial de skate, que participará de um desafio inédito de drift.

A cerimônia de abertura ficará a cargo de Rafael Goberna, que vai apresentar ao público manobras de parapente. Além disso, o prodígio do skate Gui Khury, também marcará presença, representando os talentos locais.

O Red Bull Showrun, que acontece pela primeira vez no Brasil, é realizado em parceria com a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná.

Programação completa do Red Bull Showrun em Curitiba

Cerimônia de abertura com Rafael Goberna (parapente)

Minidesfile de carros e motos

Apresentação Ford Performance

Exibições de Bruno Crivilin (moto de Enduro) e Lucas Moraes (UTV do Rally do Sertões)

Performances de Enzo Fittipaldi, Aaron Colton e Letícia Bufoni

Exibição do RB7 com Patrick Friesacher

Desfile dos pilotos

Informações sobre o Red Bull Showrun 2025

Data: 15 de março de 2025, a partir das 14h

Local: Av. Cândido de Abreu, Centro Cívico – Curitiba/PR

Entrada: Gratuita