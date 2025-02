De “Vale Tudo” ao Oscar: Paraná ganha destaque em filmes e novelas

O Paraná tem se firmado como um importante centro de produção audiovisual no Brasil, atraindo grandes produções e fomentando talentos locais. A combinação de paisagens únicas, diversidade cultural, infraestrutura de qualidade e apoio do governo do Estado tem impulsionado o setor.

Recentemente, a Ilha do Mel serviu de cenário para duas produções: “Alice Júnior 2 – Férias de Verão” e “A Lenda do Tesouro do Padre Sem Cabeça da Ilha do Mel”, dirigida pela curitibana Solange Pizatto. As Cataratas do Iguaçu também ganharam destaque nas telas, sendo palco para cenas da nova versão da novela “Vale Tudo”, da Rede Globo.

O interior do estado não ficou de fora. Londrina foi cenário para “Assalto à Brasileira”, estrelado por Murilo Benício, enquanto o Norte Pioneiro recebeu as filmagens de “Rumor”. Curitiba, por sua vez, continua atraindo produções de peso, como “Doutor Monstro”, da Zencrane Filmes.

Luciana Casagrande Pereira, secretária de Estado da Cultura do Paraná, destaca a importância do investimento em formação profissional e do apoio institucional oferecido pela PrFilm Commission. “Esses elementos, junto do aporte direto de recursos nas produções, fazem com que seja natural que o Paraná se torne um grande polo cinematográfico”, afirma.

Luiz Gustavo Vilela, secretário-executivo da PrFilm Commission, ressalta o impacto econômico do setor. “Um filme, um longa, é uma operação de guerra. Vão ser 300 profissionais que vão se deslocar, lotar hotéis, contratar restaurantes, motoristas, alugar casas para usar de cenário”, explica.

O reconhecimento internacional também chegou ao Paraná. O renomado cineasta Francis Ford Coppola recebeu a Ordem Estadual do Pinheiro em 2024, após se inspirar em Curitiba para seu filme “Megalópolis”.

Na corrida pelo Oscar 2025, o filme “Ainda Estou Aqui”, com roteiro adaptado pelos curitibanos Murilo Hauser e Heitor Lorega, concorre na categoria de Melhor Filme Internacional. A produção conta ainda com a participação de atores paranaenses e o suporte técnico de um laboratório fotográfico de Curitiba.