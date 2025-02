Oscar 2025 terá clima de ‘Copa do Mundo’ em Curitiba

Curitiba vai entrar no clima de torcida pelo cinema nacional durante o Oscar 2025. No domingo de carnaval, 2 de março, a cidade promoverá uma festa verde-amarela ao ar livre para acompanhar a cerimônia de premiação. O evento, organizado pela Fundação Cultural e o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), acontecerá em frente ao Cine Passeio.

A fachada do cinema de rua da Prefeitura vai se transformar numa tela gigante, transmitindo ao vivo toda a emoção da noite mais importante do cinema mundial. O Brasil está na disputa com o filme “Ainda Estou Aqui”, concorrendo em três categorias de peso: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, não esconde o entusiasmo: “Possivelmente, seremos a única cidade no país a fazer a transmissão do Oscar na fachada de um cinema de rua. A ocasião merece, pois o momento é muito especial, estamos em clima de Copa do Mundo e nosso representante tem grandes chances de trazer a ‘taça’ para o Brasil”.

A festa começará às 21h, com a transmissão do tradicional Tapete Vermelho direto de Los Angeles. Em seguida, o público poderá acompanhar toda a cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Curitiba no Oscar

“Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, tem DNA curitibano em sua essência. Os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, naturais da cidade, adaptaram a obra literária de Marcelo Rubens Paiva para as telas. O elenco também conta com talentos locais como Marjorie Estiano, Lourinelson Vladmir e Luiz Bertazzo.

A participação curitibana se estende ainda aos bastidores. A Lab: Lab Analógico, empresa local especializada em revelação de filmes, foi responsável por transformar arquivos históricos em imagens utilizadas no longa-metragem.