BBB 25: Diogo é eliminado e torce pela saída de Vinícius

O participante Diogo foi o eliminado da vez do BBB 25, reality show da TV Globo que está em sua 25ª edição. Em entrevista após sua saída da casa, o ex-BBB não poupou críticas a um de seus antigos colegas de confinamento. Este é o sexto paredão do BBB 25.

Treta!

Diogo, que deixou o programa com 43,93% dos votos do público, expressou seu desejo de ver Vinícius eliminado nas próximas semanas. “O Vinícius precisa de terapia. Ele tem muitos problemas para resolver fora da casa”, declarou o ex-participante, demonstrando que as desavenças dentro do reality show continuam mesmo após a eliminação.

No programa Mais Você com Ana Maria Braga, Diogo ainda afirmou: “Vinícius não vai com minha cara desde o início”.

O BBB 25 tem sido marcado por intensos conflitos entre os participantes, o que tem gerado grande repercussão nas redes sociais. A rivalidade entre Diogo e Vinícius foi um dos destaques desta edição, culminando agora com as declarações do eliminado.

Enquanto isso, o jogo continua para os demais participantes que permanecem na casa mais vigiada do Brasil. O próximo paredão promete mais emoções para os fãs do programa, que acompanham diariamente as reviravoltas e estratégias dos confinados.

