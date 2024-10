Coppola causa alvoroço no Centro de Curitiba e dá aula para estudantes no Guaíra

Cerca de 20 anos depois, Francis Ford Coppola volta a Curitiba e causa novamente um alvoroço entre entusiastas de cinema. Em 2003, o cineasta conheceu lugares emblemáticos como o restaurante A Pamphylia e o Bar Palácio, comeu carne de onça, experimentou pinhão, e até foi penetra numa festa de 15 anos. Agora com 85 anos, o cineasta retorna a capital com uma agenda cheia de compromissos. Na manhã desta quinta-feira (31), o cineasta americano esteve presente no grande auditório do Teatro Guaíra para uma aula gratuita sobre cinema.

Foto: Roberto Dziura / AEN.

Depois de uma longa fila que se formou ao redor do teatro, estudantes, graduandos de cinema e fãs do cineasta lotaram o auditório Bento Munhoz da Rocha. Pouco antes das 10 horas o teatro abriu para acomodar toda a plateia. Denize Araújo, coordenadora do curso de cinema da Universidade Tuiuti, e Luiz Vilela, crítico, comunicador e secretário-executivo da PRFilm Comission, apresentaram o evento. A dupla conversou com os estudantes até a chegada do cineasta – que estava programada para às 11 horas.

Em 2003, Coppola ministrou uma aula de cinema para estudantes da Tuiuti. Na época, ele recebeu um convite de Denize Araújo, que deixou um bilhete para ele no hotel onde estava hospedado convidando-o para uma conversa com seus alunos. Ao saber novamente que o cineasta voltaria a Curitiba, Denize voltou para seus antigos e-mails e o convidou novamente para outra aula. “Estou respondendo seu e-mail de 2004. Esta é a sua chance [de uma nova aula para estudantes em Curitiba]”, brincou a docente, ao relembrar do convite ao cineasta.

Depois de muita expectativa, Coppola chegou ao teatro. Simpático e carismático, o cineasta atrasou alguns minutos para a masterclass para tirar fotos na estação-tubo na região do Café do Estudante – nas proximidades do Guaíra.

Coppola foi aplaudido calorosamente. O diretor da trilogia “O Poderoso Chefão” e de “Apocalyse Now” falou sobre como fazer cinema. “Eu costumo acordar bem cedo. Tomo um café, uso sempre a mesma mesa para escrever. Mas eu tenho um segredo: quando você escreve, não leia até que você tenha cem páginas. Se você ler antes, vai odiar e vai querer mudar”, confidencia.

Para o cineasta, não tem como fazer arte sem cometer riscos. “Teve quem odiou ‘Apocalypse Now’, mas teve quem amou. Eu sempre digo, faça seu filme com sua personalidade, ninguém será como você”, explicou.

Megalópolis – filme inspirado em Curitiba

Francis Ford Coppola está em Curitiba para apresentar seu novo filme “Megalópolis”, que estreia nesta quinta-feira (31) no Cine Passeio. O filme se passa na cidade de Nova Roma, que é palco de um conflito entre um artista genial Cesar Catilina, a favor de um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o prefeito Franklyn Cicero.

Durante a Masterclass, o cineasta comentou que o longa tem inspirações curitibanas, de conversas e trocas que teve com Jaime Lerner – urbanista e ex-prefeito curitibano falecido em 2021. “Jaime Lerner era muito talentoso”, comentou.

