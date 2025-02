Região Metropolitana de Curitiba fervendo! Três cidades batem recorde de calor

O calor continua dominando o Paraná e a quarta-feira (26) foi quente em diversos municípios. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), três cidades bateram o recorde de temperatura máxima de 2025.

Conforme o registro do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as cidades com recorde de calor foram:

Fazenda Rio Grande: 31,1ºC

Lapa: 31,3ºC

Pinhais: 32,5ºC

Curitiba não teve o dia mais quente do ano. Mesmo assim, os curitibanos enfrentaram temperaturas elevadas nesta quarta, com a máxima chegando perto dos 30ºC. Além dos municípios da RMC, Guarapuava também teve o dia mais quente de 2025, com 29,7ºC.

Previsão do tempo desta quinta-feira (27) para Curitiba

De acordo com o Simepar, a partir de quinta-feira (27) uma frente fria avança pelo mar na altura do Sul do país. Isso pode provocar alguns temporais em cidades do Paraná. Em Curitiba, os termômetros seguem elevados e há 70% de probabilidade de ocorrência de chuva. A mínima prevista é de 19ºC e máxima de 29ºC.