Ilhas de chuva em Curitiba: fenômeno curioso atinge alguns bairros e outros não

As chuvas que ocorreram nos últimas dias em Curitiba foram registradas de diferentes maneiras nos bairros. Na tarde de terça-feira (25), por exemplo, na região sul da capital paranaense, como no Pinheirinho, ocorreu uma precipitação volumosa, com 36 milímetros (mm) em apenas uma hora e rajada de vento de 69,5 km/h. Enquanto isso, nos bairros mais ao norte da cidade, a chuva foi de fraca intensidade.

Mas por que isso ocorre? Apesar de ser algo curioso, o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Reinaldo Kneib diz que essa diferença de precipitação entre os bairros é comum, especialmente nessa época do ano.

“As chuvas no verão geralmente estão associadas ao aquecimento diurno, disponibilidade de umidade e os efeitos locais, como topografia e relevo irregular. A atmosfera aquece durante a manhã até a tarde. [Com] a umidade na atmosfera de um grande lago ou uma grande serra, como aqui na Serra do Mar, se formam nuvens. Essas nuvens não são homogêneas, [ou seja], não crescem de forma uniforme na atmosfera. Então cria essas nuvens isoladas e aquela nuvem que tiver mais disponibilidade de umidade e calor, gera as tempestades, como aconteceu nos últimos dias em Curitiba”, explica Kneib.

Por isso, enquanto em alguns bairros a chuva está muito intensa, em outros pode nem chover. “[São as] famosas pancadas de chuva isolada, que aconteceram em um bairro e não geraram transtorno no outro, não provocaram chuva. Isso é comum de acontecer nessa época do ano em que a gente não tem atuação, por exemplo, de frente fria, de uma grande massa de estabilidade”, completa o meteorologista.

Quando a chuva é considerada forte ou fraca?

O meteorologista também comenta como é analisada a intensidade da chuva. De acordo com ele, é considerada uma precipitação fraca quando tem acúmulo de apenas 5 mm ou 10 mm em algumas horas. A chuva fraca também não gera raios e trovoadas.

“Já a chuva moderada é um pouco mais constante. Chove 20mm, 30mm em uma hora ou em duas, três horas. E chuva forte geralmente está associada a tempestades severas. Tem raio, vento, as vezes queda de granizo”, afirma Kneib. O meteorologista explica que 50mm de chuva em uma hora ou 100mm em um dia são considerados chuva forte.

Como a chuva é registrada em Curitiba

Kneib relata que o Simepar possui termômetros em Curitiba. Entretanto, em caso de chuva isolada como as que estão ocorrendo nos últimos dias, é possível que os marcadores não registrem a precipitação. “O termômetro está localizado em um ponto da cidade. Então se não chover naquele ponto e chover em outro, não vai ser registrado”.

Para driblar essa situação, ele acrescenta que o Simepar também faz uso de outros ferramentas para estimar a chuva em uma área mais abrangente, como o radar meteorológico.