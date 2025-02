Onda de calor no Carnaval de Curitiba? Folia terá dias de sol

Calor, alta temperatura e ventilador no talo. É verão, não pode esquecer que a estação mais quente do ano está ativa e Curitiba vai seguir assim nos próximos dias. Para quem planeja viajar para o Litoral no Carnaval, a boa notícia que o sol vai estar presente na folia, mas sem a chamada onda de calor que pode até prejudicar na passarela.

Segundo o meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib, esse calorão acontece na época certa, no verão. Ele estava previsto desde o fim do ano passado. “Está sendo bem típico, calor na época certa e com chuva em alguns momentos do dia. O motivo é que não se tem muita umidade na atmosfera e com períodos mais secos”, comentou Reinaldo.

Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias nas redes sociais é onda de calor. Tecnicamente, isso não se configurou no Paraná, pois a onda de calor ocorre quando a temperatura fica cinco graus acima da média por pelo menos cinco dias. Em Curitiba, é 27,4ºC, ou seja, precisaria ter 32,4ºC por cinco dias consecutivos.

“O que temos em Curitiba é máxima nos últimos dias de 28ºC. Durante a noite, uma média de 17,6ºC. Está quente, mas não é onda de calor”, explicou o meteorologista.

Carnaval passando dos 3oºC

Na previsão do Simepar, a temperatura em Curitiba e no Litoral do Paraná pode ultrapassar os 30ºC no domingo (02) de Carnaval, sem chuva. Na capital, a tendência que esse dia venha a ser o mais quente, batendo 31ºC. Em Guaratuba, vai estar mais fresco nos dias de folia. O domingo segue sendo o dia mais quente no Litoral, com previsão de 30ºC .

Para o restante do Carnaval, tanto em Curitiba como em cidades litorâneas, sol em grande parte do período com possibilidade de chuva rápida.

Dicas para se cuidar do calorão

Importante nesse período pré-carnavalesco, é guardar energia para a folia. Algumas dicas são importantes seguir para não “queimar” na largada

Fuja do sol entre 10h e 16h: Esse é o horário de pico da radiação ultravioleta, então, melhor evitar.

Use protetor solar todos os dias: Escolha um produto adequado para o seu tipo de pele e quanto mais clara clara for, maior deve ser o fator de proteção.

Na praia, reaplique o protetor a cada 2 ou 3 horas: A água e o suor removem o produto, então, a reaplicação é fundamental para garantir a proteção.

Proteja seus olhos e o rosto: Use óculos de sol com proteção UV e chapéus de abas largas.

Hidratação a todo momento, água em especial para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.