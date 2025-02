Bombeiros buscam jovem que se afogou em pedreira na grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um jovem de 25 anos que se afogou na tarde de domingo (23), na Pedreira do Orleans, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, segue desaparecido na manhã desta segunda-feira (24).

Equipes do Corpo de Bombeiro, incluindo militares do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), foram mobilizadas e mesmo com muito esforço, o rapaz ainda não foi localizado.

As buscas foram encerradas no começo da noite e retomadas às 6h30. Segundo testemunhas, pessoas chegaram a notar que o jovem estava se afogando, mas não conseguiram fazer o resgate.

O local não é apropriado para banho e não tem apoio de guarda-vidas. Vários acidentes já ocorreram no local com afogamentos, especialmente em dias quentes.

