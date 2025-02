Novo shopping em bairro nobre de Curitiba ganha data de inauguração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos mais novos shoppings de Curitiba já tem data para começar a funcionar. O Quadrata Cabral Mall, que tem o estilo “a céu aberto” (strip mall), terá 40 lojas, entre elas uma nova unidade da rede de supermercados paranaense Festval. A inauguração está prevista para acontecer no dia 12 de março.

O local terá espaço para 200 vagas de estacionamento e se destaca por ter um grande fluxo de pessoas na região, e boa visibilidade das lojas. Segundo os idealizadores do shopping, quase 15 mil pessoas passam nas vias que circundam o estabelecimento diariamente. A expectativa é de que pelo menos 3 mil pessoas circulem pelo Quadrata diariamente.

Já estão garantidas no novo shopping marcas como Kopenhagen (chocolates), Zeiss (ótica), Milk Creamery (sorvetes e sobremesas), Casa do Produtor (Pet Shop), Otello (moda masculina), Morifarma (farmácia), Panini (colecionáveis), Casa Sade (cosméticos e perfumaria), MyConfort (sapatos), Giantonni (calçados), Lavoutique (lavanderia) e Pijama in Box (pijamas).

Para mais informações, (41) 98802-1212. O novo shopping foi concebido no conceito strip mall, que são lojas alinhadas com estacionamentos em frente. O Quadrata foi construído no terreno da antiga concessionária Copava.