Credencial de estacionamento para idosos e PCDs pode ser feita pela internet

Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) podem emitir pela internet a credencial de estacionamento. A medida foi implementada em outubro do ano passado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e busca simplificar e agilizar o processo.

Com a versão digital, o beneficiário pode escolher entre imprimir o documento e deixar no painel do veículo ou fazer uma vinculação eletrônica em um único carro, com a possibilidade de substituição sempre que necessário. O procedimento pode ser feito de forma online, sem necessidade de deslocamento, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou do Portal da Senatran.

De acordo com o Senatran, a medida beneficia mais de 16 milhões de pessoas acima de 60 anos que possuem, ou possuíram, CNH, e cerca de 3,4 milhões de PCDs cadastrados na base do Registro de Referência da Pessoa com Deficiência.

O documento, que antes tinha validade de 5 anos, agora é vitalício para os idosos. No caso de pessoas com deficiência, a autorização será mantida enquanto constarem na base do registro.

Quem pode solicitar credencial de estacionamento

Podem solicitar a credencial pessoas com 60 anos ou mais, bem como aquelas que são portadoras de deficiência (PCD) ou têm dificuldades de locomoção.

O documento é obrigatório para o uso de vagas reservadas para pessoas idosas ou com deficiência, identificadas por sinalizações no chão e/ou por placas, em locais públicos, como ruas, além de hospitais, comércios, shoppings, mercados e outros estabelecimentos.

Essa regulamentação está de acordo com a Resolução Contran nº 965, de 17 de maio de 2022, alterada pela Resolução Contran nº 1.012, de 14 de outubro de 2024.