Apagão de 15 horas: moradores ficam na bronca após chuva em Curitiba

A forte chuva que atingiu parte de Curitiba na tarde de terça-feira (25) provocou estragos e deixaram moradores sem luz por mais de 15 horas. No Seminário, uma série de problemas na rotina dos moradores foi provocada com a interrupção de energia.

Das 17 horas de terça até às 8 horas da manhã de quarta-feira (26), o médico aposentado Nestor Camacho Calizaya listou vários problemas que os moradores enfrentaram com a falta de luz. “Crianças sem fazer tarefas, sem banho, medicamentos que muitos idosos usam com risco de estragar (como insulina e outros), prejuízo de alguns que usam nebulização, carros no estacionamento sem poder sair pois a porta eletrônica de alguns não tem manual, e trabalhos no computador prejudicados”, elencou.

De acordo com Ana Carolina Maia, membro do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) dos bairros Seminário, Vila Izabel e Santa Quitéria, muitos moradores da região ficaram bravos com a situação. “Foram muitas solicitações na Copel, que só resolveu o problema próximo das 8 horas da manhã de quarta”, comentou.

E aí, Copel?

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a Copel, para saber a respeito da demora no reestabelecimento da luz na região. Em nota, a empresa informou que a tempestade com rajadas de vento que atingiu Curitiba na tarde desta terça-feira (25) derrubou árvores e causou desligamentos na rede elétrica de diversos bairros da cidade.

“Equipes da Copel atuaram em campo, de forma permanente, na recomposição da rede elétrica. No ápice da tempestade, cerca de 14 mil unidades consumidoras haviam sido desligadas em diversos bairros da cidade. As principais regiões afetadas foram Batel, Seminário, Santa Quitéria, Novo Mundo, Pinheirinho, Boqueirão e Tatuquara”, informou a empresa para a Tribuna.

A Copel informou que estava ciente do problema e que estava atuando na região para reestabelecer a energia o quanto antes.