Cratera que engoliu carro em bairro de Curitiba passa por obra e investigação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

BO no bairro!

Uma cratera novamente apareceu no bairro Bigorrilho, em Curitiba, após a chuva de terça-feira (25). Uma mulher com seu veículo foi passar pelo local que estava ainda em condições, quando foi surpreendida. A parte frontal do carro praticamente foi “abraçada” pelo buraco.

A ocorrência foi na Rua Frederico Cantarelli, e segundo moradores, não foi a primeira vez que problemas ocorrem depois uma chuva mais intensa.

Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

A mulher foi tirar o carro da garagem que estava inundando, quando o buraco apareceu. A moradora deixou o veículo e não se machucou.

Nesta quarta-feira, uma grande obra estava em andamento no local com o intuito de acabar com o problema que é frequente na região.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

E aí, prefeitura

No local, a prefeitura de Curitiba informou que vai analisar os motivos da abertura da cratera. “É preciso estudar o que tem de galeria de águas pluviais, qual a dinâmica da região com provavelmente tubulação canalizada, pode ter insuficiência de tubulação, e isso contribui quando se tem uma chuva forte e provoque uma pressão na rede”, admitiu Paulo Vitor Lucca, da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Curitiba, em entrevista para a RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉