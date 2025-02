Vazamento de metanol provoca interdição na BR-116

Um acidente envolvendo um caminhão que transportava produto perigoso causou transtornos na BR-116, sentido São Paulo, na manhã desta quarta-feira. A situação ocorreu no km 92 da rodovia, em São José dos Pinhais, próximo ao cruzamento com a BR-277.

O veículo, que transportava metanol, sofreu um sinistro de trânsito, resultando em vazamento da substância. Não houve registro de vítimas, mas a situação exigiu atenção devido à natureza perigosa do produto.

Como medida de segurança, uma faixa da rodovia foi interditada, causando lentidão no tráfego. O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um composto químico altamente inflamável e tóxico.

Autoridades recomendam que os motoristas que precisam utilizar a BR-116 neste trecho fiquem atentos à sinalização e, se possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos. A previsão é que a situação seja normalizada nas próximas horas, após a conclusão dos trabalhos de contenção e limpeza.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para auxiliar no controle do tráfego e na segurança dos usuários da via.