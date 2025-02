Incêndio em guindaste no Litoral deixa trabalhador preso nas alturas

Um incêndio na base de um guindaste na manhã desta quarta-feira (26) na região portuária, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, deixou um homem preso nas alturas, sem possibilidade de ação para salvar a própria vida. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater as chamas e realizar a retirada do trabalhador.

Segundo os bombeiros, o operador ficou na parte superior, em segurança, isolado, mas poder descer por causa do calor. Com o extinção do fogo, o trabalhador foi retirado com a ajuda de outro guindaste.

Em nota, a Administração dos Portos do Paraná (Appa), informou que o princípio de incêndio ocorrido pertencente a uma empresa que opera no cais do Porto de Paranaguá, foi rapidamente controlado graças à ação ágil dos brigadistas. A Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho da Portos do Paraná reforça que ninguém ficou ferido.

