Chuva forte com granizo e rajadas de vento atinge Curitiba

Uma forte chuva acompanhada de granizo e trovoadas atingiu parte dos bairros da região Sul de Curitiba na tarde desta terça-feira (25). O fenômeno transformou rapidamente o cenário da cidade, escurecendo o céu.

De acordo com dados fornecidos pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a tempestade trouxe ventos de grande intensidade. A estação meteorológica da Prefeitura de Curitiba, localizada no bairro Pinheirinho, registrou uma rajada de vento de 69,5 km/h às 16h20. Não muito distante, no bairro Portão, os ventos atingiram 68,4 km/h no mesmo horário.

+ Leia mais Rua do Centro de Curitiba é bloqueada para montagem da estrutura de Carnaval

A precipitação também foi significativa. No Pinheirinho, um dos bairros mais afetados, o volume de chuva chegou a 36 milímetros em apenas uma hora. Esse índice é considerado elevado e pode causar transtornos, como alagamentos e dificuldades no trânsito.

As autoridades recomendam que, em casos de temporais como este, mantenha-se longe de áreas arborizadas devido ao risco de queda de galhos, e não se abrigue embaixo de estruturas metálicas. Além disso, é importante ficar atento aos alertas emitidos pela Defesa Civil.