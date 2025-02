Rua do Centro de Curitiba é bloqueada para montagem da estrutura de Carnaval

Durante esta semana, a Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, está com bloqueios totais e parciais para a montagem da estrutura dos desfiles do Carnaval 2025, marcados para sábado (01) e domingo (02). Os bloqueios de trânsito ocorrem em diferentes horários, no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Das 8 horas às 20 horas, a Marechal Deodoro fica parcialmente interditada, com fluxo em meia pista. O estacionamento rotativo do lado esquerdo também foi bloqueado e o trânsito fui nas duas pistas da direita.

Já no período noturno, das 20 horas às 4 horas, há bloqueios temporários com interrupção total do tráfego. Por essa razão as linhas do transporte coletivo estão sendo desviadas nesse trecho.

O trabalho de montagem das estruturas vai até sexta-feira (28). O evento contará com arquibancadas gratuitas para até 3 mil pessoas, incluindo espaços reservados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

Bloqueios de trânsito no Centro de Curitiba estão sinalizados

Além da instalação de gradis, a Superintendência de Trânsito (Setran) reforçou a sinalização do bloqueio com barreiras de trânsito para facilitar a visualização dos motoristas.

Para garantir a segurança e a fluidez no trânsito, agentes da Setran fazem o monitoramento da rua. A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que procurem rotas alternativas.

Estrutura de Carnaval desvia rotas de ônibus no Centro de Curitiba

Onze linhas de ônibus estão fazendo desvios de itinerário com o bloqueio total, das 20h às 5h, da Rua Marechal Deodoro, entre a Barão do Rio Branco e a Marechal Floriano Peixoto. Veja quais são as linhas.

Programação Carnaval Curitiba 2025

A folia vai tomar conta da Rua Marechal Deodoro, no Centro, no sábado (01) e domingo (02) de Carnaval. Dez escolas de samba, cinco do Grupo Especial e cinco do Grupo de Acesso, apresentarão ao público os enredos em busca do título de campeã.

A programação conta ainda com blocos carnavalescos, baile infantil e a tradicional Marcha Zombie Walk, em uma oportunidade de diversão para as famílias e pessoas de todas as idades.