Carnaval em Curitiba: os melhores blocos para encontrar um crush

O Carnaval está batendo à porta, trazendo consigo não apenas a folia, mas também oportunidades únicas para quem busca encontrar um contatinho. Para os curitibanos e visitantes que desejam aproveitar a festa e, quem sabe, encontrar um novo amor, o happn, famoso aplicativo de encontros, elaborou um guia especial dos melhores blocos de rua da capital paranaense.

Do agito dos blocos mais badalados aos mais singelos, a lista do happn promete atender a todos os gostos. Confira o ranking dos bloquinhos mais propícios para dar match na vida real durante o Carnaval curitibano:

1. Maracatu Aroeira

2. Bloco Afro Pretinhosidade

3. Segura o CUritiba

4. Garibaldis e Sacis

5. Backstreet Bloco

6. Bloco de Pífanos

7. Bicibloco

8. Ecoorquestra

9. Sai do Armário e Me Dei Bem

Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn, ressalta a importância da iniciativa: “Em happn, celebramos todas as oportunidades para que os solteiros construam conexões autênticas e, como o Carnaval é uma das maiores festas do ano no Brasil, não poderíamos ficar de fora. Ao utilizarmos dados do aplicativo para mapear os melhores blocos em cada grande cidade, estamos encorajando os solteiros a buscarem por encontros na vida real e cultivarem conexões especiais em momentos tão especiais como este”.

O mapeamento realizado pelo aplicativo leva em consideração a popularidade dos blocos entre os usuários, oferecendo um mix diversificado de opções. Desde o tradicional Maracatu Aroeira até o irreverente Sai do Armário e Me Dei Bem, há espaço para todos os estilos de foliões.

Vale destacar a presença de blocos que celebram a diversidade cultural, como o Bloco Afro Pretinhosidade, e opções mais alternativas, como o Bicibloco, que une o amor pela folia e pelas pedaladas. O Backstreet Bloco promete agradar os nostálgicos dos anos 90, enquanto o Garibaldis e Sacis mantém viva a tradição carnavalesca curitibana.

Para os solteiros que buscam aproveitar o Carnaval de Curitiba ao máximo, a dica é baixar o happn e ficar de olho nesses blocos.