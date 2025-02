Carnaval em Curitiba e Litoral: confira a programação completa

A folia carnavalesca está prestes a tomar conta de Curitiba e do Litoral paranaense, com uma programação repleta de atrações para todos os gostos. A festa oficial inicia no sábado (1º) e segue até terça-feira (04), prometendo movimentar a capital e as cidades litorâneas com blocos, desfiles e muita animação.

A Rodoviária de Curitiba já se prepara para um aumento de 10% no fluxo de passageiros em comparação ao ano anterior. A expectativa é de 41 mil embarques e 34 mil desembarques durante o período festivo, com picos de movimento na quinta (27) e sexta-feira (28).

Curitiba: da cultura geek ao samba na avenida

Na capital paranaense, a folia começa no sábado com o Carnaval Nerd, reunindo fãs da cultura pop na Praça Zacarias a partir das 11h. À tarde, a criançada tem seu espaço com o baile infantil, das 14h às 17h.

O ponto alto da noite será o desfile do Grupo Especial das escolas de samba, a partir das 21h10, na Avenida Marechal Deodoro. Cinco agremiações prometem esquentar a avenida até a madrugada.

No domingo, os “mortos-vivos” invadem as ruas com a tradicional Marcha Zombie Walk, partindo da Boca Maldita ao meio-dia. A expectativa é reunir mais de 20 mil pessoas nesse desfile inusitado.

Litoral: sol, praia e muito Carnaval

As cidades litorâneas não ficam atrás na animação. Matinhos dá o pontapé inicial com o Grito de Carnaval na quarta-feira (26), seguido pela Folia de Boi Mamão na sexta-feira (28).

Antonina, conhecida por seu Carnaval tradicional, promete uma festa grandiosa de sexta a terça-feira, com desfiles, blocos e shows de artistas nacionais.

Morretes celebra às margens do Rio Nhundiaquara, com destaque para o bloco curitibano Garibaldis e Sacis na segunda-feira.

Pontal do Paraná distribui a folia por cinco balneários, com trios elétricos percorrendo as praias de 1º a 4 de março.

Guaratuba oferece quatro palcos na Avenida 29 de abril, além de uma extensa programação na Praça dos Namorados no sábado.

Paranaguá e Guaraqueçaba também entram no ritmo, com o Carnailha na terça-feira e o Baile da Ilha Rasa no sábado, respectivamente.

Com essa variedade de opções, foliões de todas as idades e estilos encontrarão seu espaço para celebrar o Carnaval 2025 no Paraná. Seja na agitação urbana de Curitiba ou na atmosfera praiana do Litoral, a festa promete ser inesquecível.