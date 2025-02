Programação para todos! Carnaval em Curitiba reúne escolas de samba, zumbis e cultura geek

A folia vai tomar conta do Centro de Curitiba no próximo sábado (1º) e domingo (02) de Carnaval. A programação da festa conta com desfiles e brincadeiras na Rua Marechal Deodoro. Dez escolas de samba, cinco do Grupo Especial e cinco do Grupo de Acesso, apresentarão ao público os enredos em busca do título de campeã.

O Carnaval em Curitiba conta ainda com blocos carnavalescos, baile infantil e a tradicional Marcha Zombie Walk. No ano passado, os eventos reuniram cerca de 40 mil pessoas nos dois dias de festa.

Programação do Carnaval em Curitiba no sábado

A festa começa no sábado (1º) com o Carnaval Nerd – evento que reúne fãs da cultura geek. A concentração será às 11h, na Praça Zacarias, de onde blocos de personagens de séries, filmes, HQs e animes seguirão em desfile até a Rua Dr. Faivre. No local, um palco será montado para apresentações, concurso de cosplay e atividades interativas.

À tarde, a folia segue com o baile infantil, das 14h às 17h, animado pela Banda do Polakinho. A partir das 18h, começam as apresentações dos blocos carnavalescos: Afoxé, Púrpura, Boêmios e Madames e Rancho das Flores, aquecendo o público para o grande desfile da noite.

A partir das 21h10, o Grupo Especial das escolas de samba da capital paranaense entra na avenida. Quem abre o desfile é a Leões da Mocidade, seguida por Enamorados do Samba, Deixa Falar, Mocidade Azul e, encerrando a noite, Acadêmicos da Realeza, que desfila por volta de 1h50.

Domingo de Carnaval tem zumbis e desfiles em Curitiba

No domingo (02), a programação começa ao meio-dia com a Marcha Zombie Walk – o já tradicional desfile de pessoas fantasiadas de monstros e personagens assustadores. A brincadeira parte da Boca Maldita e segue pela Rua XV de Novembro, finalizando na Praça Santos Andrade, onde haverá shows de bandas curitibanas.

Na Marechal Deodoro, o Baile Infantil retorna das 15h às 17h, seguido pelo desfile dos blocos Segura o Curitiba, Ela Pode Ela Vai, Pífanos de Curitiba e Pretinhosidade, a partir das 19h.

Às 21h45, o Grupo de Acesso inicia seu desfile com as escolas de samba Vai na Fé, Asas de Prata, Os Internautas, Embaixadores da Alegria e Imperatriz da Liberdade. As apresentações seguirão madrugada adentro, com previsão de encerramento às 2h20.

Centro vai ter arquibancadas e banheiros químicos no Carnaval

A Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural montaram uma estrutura com 120 banheiros químicos, cinco ambulâncias, ambulatório, 110 seguranças e 25 brigadistas. Além disso, haverá apoio da Guarda Municipal e das polícias Civil e Militar. Também haverá pontos de distribuição de água ao longo da avenida.

O evento contará com arquibancadas gratuitas para até 3 mil pessoas, incluindo espaços reservados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência.