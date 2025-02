Linha de ônibus movimentada de Curitiba ganha nova parada a partir deste sábado

A partir deste sábado (22), a linha de ônibus de Curitiba 707-Tatuquara/Centro ganha mais um ponto de parada. O novo local de embarque e desembarque fica na Rua Jovenilson Américo de Oliveira, no trecho entre as ruas Juarez Távora e Tenente Antônio Emilio Vaz Lobo, no bairro Tatuquara, e vai atender passageiros que seguem nos dois sentidos.

Lançada em 19 de agosto de 2024 pela Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs), a linha 707-Tatuquara/Centro percorre o trajeto de 46,9 quilômetros e gera aos passageiros economia de tempo de 15 minutos no total do trajeto. Antes dela, os moradores da região tinham que se deslocar até o Terminal Pinheirinho para depois seguirem para o Centro.

Tendo como partida o Terminal Tatuquara, o ligeirinho da linha 707 passa a iniciar as paradas pelo novo ponto na Rua Jovenilson Américo de Oliveira, seguindo pelas estações-tubo Xaxim e PUC – ambas na Linha Verde-, Teatro Paiol e, por fim, a Praça Rui Barbosa.

De acordo com o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, a linha tem capacidade para atender até 14,4 mil usuários por dia. “A criação deste novo ponto de parada, localizado ainda nos limites do bairro Tatuquara, busca facilitar o acesso dos passageiros à linha e às possibilidades de integração ofertados por ela”.

A linha 707-Tatuquara/Centro é atendida por 15 ônibus. Os veículos circulam com intervalo de 8 minutos no horário de pico e de 20 minutos em horário de menor movimento. O tempo total do percurso completo, do bairro ao centro, é de 60 minutos.