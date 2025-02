Araras e papagaios são resgatados de cativeiro insalubre em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou, nesta sexta-feira (21), três araras-canindé e três papagaios vítimas do tráfico de animais, no bairro Uberaba, em Curitiba. As seis aves estavam sendo mantidas em cativeiro no local.

A PCPR apurou que os animais eram comercializados ilegalmente pela internet, sem as devidas autorizações e sem os documentos exigidos pelos órgãos ambientais, o que configura o crime de tráfico de animais.

De acordo com o delegado da PCPR Guilherme Dias, os animais serão encaminhados para santuários, onde passarão por cuidados para restabelecer a saúde e integridade.

“Devido ao seu alto grau de domesticação, não poderão ser libertados na natureza, pois não teriam condições de sobreviver em um ambiente selvagem e seriam vulneráveis a novos traficantes”, explicou.

“Eram mantidas em um ambiente pequeno, que não permitia o voo desses animais, ambiente sujo, impróprio para suas necessidades básicas. Portanto, elas foram resgatadas e serão destinados ao santuário onde poderão viver livres, onde poderão viver com todo o amor e carinho e com tratamento médico veterinário e alimentação adequada”, completou Dias.

Polícia investiga quem mantinha as aves em cativeiro em Curitiba

A investigação segue para identificar os responsáveis pela captura dos animais na natureza, bem como os traficantes envolvidos na comercialização e todo o ciclo do tráfico de animais.

“O responsável pela venda não foi localizado. Nós vamos investigar agora quem estava promovendo a venda desses animais ilegalmente”, disse o delegado.

Como denunciar crimes contra animais

Em casos de maus-tratos aos animais, é possível registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. Nessas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.