Alerta de chuva! Tempestade pode atingir Curitiba até sábado

Previsão do tempo

Um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica perigo potencial de chuvas intensas em algumas regiões do Paraná, como Curitiba e litoral. O aviso iniciou nesta sexta-feira (21) e segue em vigor até às 10 horas de sábado (22).

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou de até 50 mm por dia. Os ventos intensos podem chegar a 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As áreas afetadas no Paraná são: Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Centro Oriental, Centro Ocidental, Centro-Sul, Oeste e Sudeste.

Além do Paraná, o alerta amarelo do Inmet também abrange São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá.

O que fazer em caso de temporal

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).