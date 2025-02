Revitalização da orla: Pontal do Paraná dá largada em projeto milionário

O Governo do Paraná emitiu nesta sexta-feira (21) a ordem de serviço para a execução da primeira fase da requalificação da orla de Pontal do Paraná, no Litoral. Isso permite o início das obras, como a instalação de canteiros e dos equipamentos.

O projeto prevê a revitalização de 3,66 quilômetros de extensão, entre os balneários de Monções e Canoas, e será executado pelo Consórcio Orla de Pontal, vencedor da licitação na modalidade menor preço. O documento foi assinado pelo diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pela execução, José Luiz Scroccaro. O custo será de R$ 34,5 milhões.

As mudanças na orla de Pontal do Paraná envolvem novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Também estão previstas opções de acessibilidade, como sinalizações, passarelas para pedestres e demais dispositivos.

As primeiras licenças ambientais necessárias já foram emitidas pelo IAT, que agora está analisando a documentação para a emissão da Licença de Instalação (LI), necessária para a realização da etapa de implantação das melhorias. O pré-projeto da obra foi elaborado pela Paraná Projetos, serviço autônomo ligado à Secretaria do Planejamento. “Vamos revitalizar a orla de Pontal do Paraná por completo, mas dividimos o projeto em fases distintas para ganhar agilidade. A fase 2, inclusive, já começou a sair do papel”, destacou o diretor-presidente.

Imagens: projeto IAT / divulgação.

Outras etapas da requalificação da orla de Pontal do Paraná

Também neste mês, o IAT emitiu a Licença Prévia (LP) para a segunda fase do projeto, que envolve um trecho de 2,77 quilômetros entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema. A proposta prevê obras de saneamento e infraestrutura, incluindo a requalificação e continuação da via beira-mar, calçadões, 13 lounges urbanos, três quiosques e três passarelas de acesso à praia. O documento possibilita que seja elaborado o edital de licitação da revitalização.

A proposta completa de requalificação da Orla de Pontal do Paraná, de Monções até Pontal do Sul, faz parte de projetos para modernizar o litoral. Os investimentos incluem a nova Orla de Matinhos, a Ponte de Guaratuba, obras de duplicação das estradas entre Garuva e Guaratuba e de Matinhos a Praia de Leste.