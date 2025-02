Curitiba vai ter mistura de calor e chuva neste fim de semana; veja previsão

O tempo continua abafado em Curitiba e região neste sábado (22). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva deve aparecer em vários momentos do dia, mas sem indicativo de tempestade. “No geral, espera-se apenas garoa ou chuva fraca bem ocasional”, detalha o meteorologista Samuel Braun.

O céu fica com muitas nuvens ao longo do dia em virtude dos ventos que transportam umidade do oceano. As temperaturas em Curitiba, região metropolitana e Litoral seguem altas. A máxima na capital paranaense e municípios vizinhos deve ser de 27ºC. Já na região litorânea, os termômetros devem ultrapassar os 30ºC.

A probabilidade de eventos severos, como chuva, raios e ventos fortes, é maior no centro-sul, sudoeste, oeste, noroeste e norte paranaense.

E como fica o tempo em Curitiba no domingo?

A nebulosidade fica variável em vários setores do Paraná, mas a chance de chover fica restrita ao extremo norte, próximo a São Paulo, e entre a região metropolitana de Curitiba e as praias. As temperaturas se mantêm elevadas, especialmente entre o oeste, noroeste e o norte paranaense.