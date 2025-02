Famílias de Curitiba escolhem casas do projeto Bairro Novo da Caximba

Um sorteio realizado pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) na última quinta-feira (20), definiu a destinação de 48 moradias do Projeto de Gestão de Risco Climático (PGRC) Bairro Novo da Caximba. Até o momento, 104 unidades habitacionais do projeto foram entregues para famílias que viviam situação de risco na Vila 29 de Outubro.

A Cohab já tem definidas as famílias que receberão cada uma das 1.147 casas. As etapas de sorteio tem como finalidade determinar em qual unidade cada um dos beneficiados será atendido. Com base na planta do empreendimento, as 48 famílias escolheram na ordem sorteada as casas que logo poderão chamar de lar.

“Essa grande obra da Prefeitura vai beneficiar 1.693 famílias da região do Caximba, com a construção de 1.147 novas casas, regularização fundiária para 546 moradias, obras de urbanização, um dique para contenção de cheias e a implantação de um parque linear”, afirma o prefeito Eduardo Pimentel.

Como funciona o sorteio da Cohab

A metodologia utilizada pela Cohab para realização do sorteio divide as famílias beneficiadas em cinco grupos, com prioridade para idosos e pessoas com deficiência. O primeiro grupo é formado por famílias que possuem na composição pessoa com deficiência ou pessoa idosa, ambos comprovando dificuldade de locomoção por meio de laudo médico.

Para eles foram asseguradas as unidades térreas e dado o direito de indicar laços de interdependência, para que sejam vizinhos de filhos ou outros familiares. Em seguida foi a vez das famílias com idosos e pessoas com deficiência, porém sem dificuldade de locomoção.

O terceiro grupo é formado por famílias numerosas, com cinco ou mais membros. Na sequência foram sorteadas as famílias do quarto grupo, as tutoras de animais domésticos e, por fim, as famílias que não se enquadraram nos grupos anteriores.

Para garantir a transparência do processo, todas as etapas do sorteio foram acompanhadas por integrantes da Comissão de Representantes (CRE), eleita em votação direta pela própria comunidade.

Projeto do Bairro Novo da Caximba

A intervenção beneficia ao todo 1.693 famílias da Vila 29 de Outubro, com a construção de 1.147 novas casas e a regularização de outras 546 que não estão em área sujeita a alagamentos e receberão obras de urbanização e infraestrutura. Também está prevista a implantação de um dique para contenção de cheias e um parque linear.

O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), as obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com apoio da Unidade Técnica de Gerenciamento (Utag) e atuação da Cohab no trabalho social com as famílias e regularização fundiária.