Novo Resort no Paraná tem praia artificial com ondas de água termal

O Grupo SM vai abrir o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, localizado em Bandeirantes, no Norte do Paraná. O empreendimento é o primeiro da região com praia artificial com ondas de águas termais e entra em soft open neste sábado (22). A inauguração para os hóspedes está prevista para abril.

O resort é resultado de um investimento inicial de R$ 300 milhões. O complexo de 72 mil metros quadrados deve atingir valor de R$ 500 milhões no seu desenvolvimento total, e passa a fazer parte da rota de turismo religioso no país, tendo em vista sua localização ao lado do Santuário São Miguel Arcanjo.

O ponto turístico recebe 1 milhão de fiéis todos os anos, sendo o terceiro destino turístico religioso no Brasil mais visitado, e agora, com o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, tem o município como destaque no turismo nacional.

O turismo paranaense vem registrando alta. Entre junho de 2023 e maio de 2024, teve crescimento de 7,5%. Já no acumulado dos sete primeiros meses de 2024, aumentou 5,4%, contra 1,3% da média nacional. Os números refletem as tendências econômicas, e que agora serão impulsionadas pela abertura do Resort, que já está recebendo visitas para o complexo de lazer, e é um empreendimento do Grupo SM, que tem, à frente, Rodrigo e Patrick Ferro, também sócios do Tayayá Aqua Resort, em Ribeirão Claro.

A estrutura é um complexo com parque aquático e resort no modelo de multipropriedade, que gerou, durante o período de construção, 350 empregos diretos, e consolida 360 postos de trabalho em fase de operação, impulsionando o desenvolvimento regional, com colaboradores de pelo menos sete cidades, como Bandeirantes, Londrina, Itambaracá, Nova América, Cornélio Procópio, Cambará e Ourinhos. Além de impulsionar a economia da região, o empreendimento trabalha com o desenvolvimento de profissionais do ramo da hotelaria.

O resort terá capacidade para receber até 2,5 mil visitantes diariamente, distribuídos entre 599 unidades residenciais, sendo 350 apartamentos de hotel e 249 no modelo de multipropriedade. As unidades são divididas em três categorias: apartamento superior, chalé e vila. Parte das unidades conta com visão direta para a segunda maior cruz do mundo, outro grupo de residências é “pé na areia”, já outras para o grupo de piscinas, e para o Santuário São Miguel Arcanjo.

“Estamos falando do maior investimento da história do turismo do Norte do Paraná, com o melhor poço de águas termais do país. Não existe nada similar, sem contar com a praia com ondas artificiais de um metro de altura e um boliche interativo, um investimento de R$ 1,5 milhão. Estamos entregando mais do que o prometido em contrato”, afirma Rodrigo Ferro, sócio do empreendimento.

Entre as 22 atrações, estão a praia que remete ao Caribe, com areia branca e água cristalina, o rio lento e toboáguas para crianças. Além disso, o espaço conta com um dos boliches mais modernos da América Latina, com tecnologia sueca, uma área com pub inglês e salão de jogos. A gastronomia é um dos pontos altos do local. Além do restaurante principal, uma trattoria integra o segmento de alimentação, ao lado do Rezendog, fast food do youtuber Rezende, e o restaurante Meu Poke, com o chef Rafael Soares, especialista em comida oriental.

Entre os diferenciais, estão um parque esportivo que contempla sete quadras de areia (Beach Tennis, Beach Volley, Footvolley), com tecnologia em que areia não gruda no corpo ou queima o pé, além de duas quadras de tênis de saibro, um campo de futebol suíço e uma quadra poliesportiva indoor. Ainda estão previstas inúmeras atrações como Camping, Padel, Paintball, Street basketball, Skatepark e Campo de futebol.

Descubra mais detalhes sobre no novo Resort no Paraná no site oficial do Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort.

